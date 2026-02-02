আন্তর্জাতিক জীবনীগ্রন্থ ব্রিটিশপিডিয়ায় আইইউবির অধ্যাপক মামুন হাবিব

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপের (এসবিই) অধীন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. মামুন হাবিব আন্তর্জাতিক জীবনীগ্রন্থ ‘ব্রিটিশপিডিয়া সাকসেসফুল পিপল ইন মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর’-এর সপ্তম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। লন্ডনভিত্তিক ব্রিটিশ পাবলিশিং হাউস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
গবেষণা, শিক্ষা ও শিল্প খাতের পরামর্শক হিসেবে এবং বৈশ্বিকভাবে অধ্যাপক হাবিবের বিস্তৃত অবদান রয়েছে, বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে। একাডেমিক উন্নয়ন ও শিল্পক্ষেত্রে একাডেমিক গবেষণার বাস্তব প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কাজ আন্তর্জাতিক পরিসরে স্বীকৃত।
অধ্যাপক হাবিব তাঁর একাডেমিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি পাঠদান, পিএইচডি শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান, পিএইচডি এক্সটার্নাল এক্সামিনার হিসেবে দায়িত্ব পালন, গবেষণা পরিচালনা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প খাতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছেন। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর পেশাগত সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের। ব্রিটিশপিডিয়ায় অধ্যাপক হাবিবের অন্তর্ভুক্তির অন্যতম কারণ ওই অঞ্চলের গবেষকদের সঙ্গে তাঁর চলমান যৌথ গবেষণা ও প্রকাশনা।
দেশে ও দেশের বাইরে একাডেমিক কর্মকাণ্ড এবং গবেষণায় অধ্যাপক হাবিবের রয়েছে ২৩ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা। প্রকাশনার সংখ্যা আড়াই শর বেশি, যার মধ্যে রয়েছে জার্নাল প্রবন্ধ, বইয়ের অধ্যায় ও পূর্ণাঙ্গ বই। এর মধ্যে ৮০টির বেশি স্কোপাস ও ওয়েব অব সায়েন্সে সূচিভুক্ত। তিনি শতাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন এবং বিশ্বজুড়ে আড়াই শর বেশি ওয়েবিনার ও কর্মশালা পরিচালনা করেছেন।
অধ্যাপক হাবিব থাইল্যান্ডের অ্যাসাম্পশন ইউনিভার্সিটি থেকে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গবেষণাসহ কম্পিউটার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।
আইইউবিতে যোগদানের আগে তিনি ব্র্যাক বিজনেস স্কুল এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে শিক্ষকতা করেছেন। ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া ও ইউনিটার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পালন করেছেন একাডেমিক দায়িত্ব। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট আর্লিংটনে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট এবং মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অ্যাক্রিডিটেশন কার্যক্রমেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত, বিশেষ করে এএসিএসবি এবং এসিবিএসপি-সংশ্লিষ্ট ভূমিকায়।
অধ্যাপক হাবিব বলেন, ‘এই অর্জন প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের কাজ আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমশ আরও বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে। এই স্বীকৃতি আমাকে শিক্ষা ও শিল্প খাতে জ্ঞান সৃষ্টি এবং পেশাগত ক্ষেত্রে অবদান রাখতে আরও উৎসাহিত করবে।’
অধ্যাপক ড. মো. মামুন হাবিবের একটি ভিডিওবার্তা দেখা যাবে এই লিঙ্কে—