জামায়াত-শিবির ঢাবি ঘিরে ফেলেছে, প্রক্টরকে ছাত্রদল সভাপতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রক্টরকে অভিযোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিব। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে জামায়াত-শিবিরের লোকজন অবস্থান নিচ্ছে বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদকে অভিযোগ করেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।

আজ মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে গণমাধ্যমের সামনে প্রক্টরকে ফোন করে এমন অভিযোগ করেন। তবে এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান প্রক্টর।

ফোনে রাকিবুল ইসলাম রাকিব প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদকে ফোন করে বলেন, ‘জামায়াত-শিবিরের লোকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে রয়েছে কি না আপনি প্রক্টর স্যার হিসেবে এটুকু যদি না জানেন, আমি খুবই কষ্ট পেলাম স্যার। কী ধরনের নিরাপত্তা বলয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া হয়েছে? আমি ভিসি স্যারের সাথে দেখা করতে চাই, আমি আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানালাম। যদি কোনো সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি হয় স্যার, এ ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে এবং ভিসি স্যারকে দায়িত্ব নিতে হবে।’

পরে রাকিব সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা দুপুর থেকে জানতে পেরেছি যে জামায়াত-শিবিরের লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কর্নারে অবস্থান নিয়েছে। তাদের অবশ্যই কোনো নাশকতা এবং কোনো একটা উদ্দেশ্য রয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা জানি এখানে গুপ্ত সংগঠন এবং টিএসসিতে জামায়াতের কয়েকজন কিন্তু ধরা পড়েছে ভোট দিতে এসে। বাগছাসের যারা রয়েছে, তারা ওদের পাকড়াও করেছে। তো এ রকম বেশ কিছু অভিযোগ আগে থেকে ছিল। জামায়াত-শিবিরের লোকজন আশপাশে অবস্থান নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আজকে আমরা জবাব চাই, তারা কী ধরনের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে?’

রাকিব বলেন, ‘অবশ্যই কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র করার জন্য এবং নাশকতা করার জন্য তারা এখানে এসেছে। অবশ্যই তাদের কোনো ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। আজকে তাদের তো কোনো কাজ নেই এখানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের সব কাজ। সেখানে তাদের কাজ কি?’

ছাত্রদল সভাপতি বলেন, ‘আমি প্রক্টর স্যারকে কল দিয়েছিলাম। স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। তার জন্য কিন্তু পুরোপুরি শিবির এবং এই প্রশাসন দায়ী থাকবে। এখন স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে কারা, মানে কখন-কোথায়? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্টুডেন্টরা জানেন, দুপুরের পর থেকে আশপাশে শিবিরের লোকজন নীলক্ষেত মোড়ে, শাহবাগ মোড়ে পলাশী মোড়ে তারপর আপনার এই যে বার্ন ইউনিটের আপনারা যেতে পারেন, গিয়ে দেখে আসতে পারেন তাদের নেতা-কর্মীরা অবস্থান নিয়েছে।’

