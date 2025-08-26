হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ঢাবিকে পলিটিক্যাল থেকে একাডেমিক ইনস্টিটিউটে পরিণত করতে চাই: ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাবির কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে আনুষ্ঠানিক প্রচারণায় সাদিক কায়েম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে একটা একাডেমিক ইনস্টিটিউটে পরিণত করতে চান বলে জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম। শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের এই ভিপি পদপ্রার্থী বলেন, ‘কেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণ করতে চায় সেটা সবারই পেশ করা উচিত। যদি আগের কায়দায় বুলিং, ট্যাগিং ও প্রোপাগান্ডার রাজনীতি করি, তাহলে শিক্ষার্থীরা এটাকে প্রতিরোধ করবে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে একাডেমিক ইনস্টিটিউটে পরিণত করতে চাই।’

আজ মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এ কথা বলেন।

আবু সাদিক কায়েম বলেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটা স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু আবাসন, খাদ্য নিরাপত্তা ও শিক্ষার পরিবেশ না থাকলে শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। আমরা শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট হয়ে একটি গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস গড়ে তুলব এবং সেই চর্চা সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চাই।’

ডাকসু হবে সবার, কোনো দল বা বর্গের নয় : সাদিক কায়েম

তিনি আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিগুলোকে আধুনিকায়ন করব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বাধ্য করব।’

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে এই ভিপি প্রার্থী বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একপাক্ষিক আচরণ দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষক, প্রশাসন ও প্রভোস্টও একটা দলকে প্রেজেন্ট করে। আগে অনেক আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। বাইরের কোনো বাণী এলে সেটা বাস্তবায়ন করলে বা সে অনুযায়ী তাদের আদর্শ প্রতিফলন করলে জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নেবে বলে মনে করি।’

এ সময় বক্তব্য দেন শিবির সমর্থিত ও ঢাবি শিবিরের সভাপতি ডাকসুর জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ ও এজিএস মহিউদ্দিন খান। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী ২৪-এর জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো শিক্ষার্থী খান জসীমের কথা বলার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট।

