ক্যাম্পাসে ভয়-ডরের পরিবেশ থাকবে না: বিন ইয়ামিন মোল্লা

শিক্ষার্থীরা একটি সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় পাবে, যেখানে কোনো ভয়-ডরের পরিবেশ থাকবে না। নির্বাচিত হলে এমন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গড়তে কাজ করবেন বিন ইয়ামিন মোল্লা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে তিনি ‘ডাকসু ফর চেঞ্জ’ প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী। এই প্যানেল দিয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদ। বিন ইয়ামিন এই সংগঠনের সভাপতি।
বিন ইয়ামিন গতকাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের কথা হলো, নো মোর ডার্টি পলিটিকস, নো মোর ভায়োলেন্স, মেক দ্য ডাকসু ফর অ্যাকাডেমিক একসিলেন্স। অর্থাৎ আর কোনো নোংরা রাজনীতি নয়, আর কেনো সংঘাত নয়, শিক্ষার উৎকর্ষের জন্যই ডাকসু গড়ুন।’
তবে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা জানিয়ে বিন ইয়ামিন বলেন, ‘আমরা প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টি তো দেখলাম। একটি সংগঠনের জন্য একটি দিন বাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ তাদের যে একটি কর্তৃত্ব আছে, সেটি আমরা বুঝতে পারলাম।’
এই ভিপি প্রার্থী আরও বলেন, ‘ছাত্রলীগের একজন সাবেক নেতা, যার নামে ফৌজদারি অপরাধ আছে এবং আমি নিজেও ভিকটিম। সকল তথ্যপ্রমাণ সবকিছুই তার নামে আছে। কিন্তু তারা নাকি সেটা খুঁজে পাচ্ছে না। এই কিছু বিষয়ে তারা সুপরিকল্পিতভাবে জিইয়ে রাখছে পরবর্তীতে সমস্যা তৈরি করার জন্য। এসব বিষয়গুলোতে আমরা শিক্ষার্থীদের ভেতরে একটা শঙ্কা দেখছি।’