কাল বন্ধ থাকবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অফিস ও ক্লাস আগামীকাল রোববার বন্ধ থাকবে। এদিন পূর্বনির্ধারিত সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।

আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ড. এ বি এম আজিজুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ১০, ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ প্রস্তুতি, ভোট গ্রহণ ও গণনা কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিরলসভাবে পরিশ্রম করে এবং নির্ঘুম রাত কাটিয়ে পরিশ্রান্ত। তা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনেকেই মানসিকভাবে পরিশ্রান্ত।

সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অফিস ও ক্লাস বন্ধ এবং পূর্বনির্ধারিত সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।

তবে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে আগামীকাল পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ভর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ খোলা থাকবে এবং ভর্তির কাজে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজ নিজ অফিসে উপস্থিত থাকবেন।

