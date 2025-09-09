আগে থেকে ‘ক্রস’ দেওয়া ব্যালটের অভিযোগ অস্বীকার রিটার্নিং কর্মকর্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে আগে থেকেই চিহ্ন দেওয়া ব্যালট বিতরণের অভিযোগ তুলেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে টিএসসির ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ করেন তিনি। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা।
ভোট শুরু হওয়ার আড়াই ঘণ্টার মাথায় রূপাইয়া অভিযোগ করেন, তাঁর বান্ধবী ব্যালট হাতে পেয়ে দেখতে পান তাতে আগেই ‘ক্রস’ দেওয়া ছিল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা সব ব্যালট পেপার পরীক্ষা করেছি। কোথাও এমন সমস্যা পাইনি। অভিযোগকারী ব্যালট হাতে পেয়েই তা বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি বুথে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে ফিরে এসে অভিযোগ তুলেছেন। এমন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।’
তবু অভিযোগকারী শিক্ষার্থীকে একটি নতুন ব্যালট দেওয়া হয়েছে বলে জানান নাসরিন সুলতানা। তিনি বলেন, ‘ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়ে গেছে। নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এ ধরনের অভিযোগ তোলা হতে পারে। আবার ওই শিক্ষার্থী নিজেও ভুল করতে পারেন।’
এদিকে, ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এর জন্য আমরা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে যে তদন্ত করা প্রয়োজন সেটি আমরা করব।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি যে কথাটা খুব পরিষ্কার বলেছি—এটি আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি। এখন সেটি দেশের দাবিতে পরিণত হয়েছে এবং আমাদের শক্তি হচ্ছে পূর্ণ সত্যতা।’