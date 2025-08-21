উপঢৌকন-আপ্যায়ন নিষিদ্ধ করে ডাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি জারি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের আচরণবিধি জারি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে উপঢৌকন বিলি-বণ্টন, আপ্যায়ন করানো, অর্থ সহযোগিতা, সেবামূলক কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অমান্য করলে আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।
আজ বৃহস্পতিবার ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান।
এতে বলা হয়, ‘নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো প্রার্থী/পক্ষ আজ থেকে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত স্বপ্রণোদিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক কোনো ধরনের সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারবেন না, কোনো ধরনের উপঢৌকন বিলি-বণ্টন করতে পারবেন না, এমনকি আপ্যায়ন করানো, অর্থ সহযোগিতা করা কিংবা অনুরূপ কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারবেন না। এ ধরনের কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।’
এদিকে আজ রাতে দেওয়া আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে যাদের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে তাদেরকে আগামি ২৩ আগস্টের মধ্যে আপীল করতে হবে। উক্ত সময়ের পরে আপীল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে জানানো হয়।