হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

রাকসুতে ছাত্রদলকে ঠেকাতে পাকিস্তানপন্থী প্রশাসনের ষড়যন্ত্র চলছে: রাবি ছাত্রদল সভাপতি

রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধিজীবী চত্বরে পাঁচ দফা দাবিতে রাবি শাখা ছাত্রদলের বিক্ষোভ সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলকে ঠেকাতে পাকিস্তানপন্থী প্রশাসনের ষড়যন্ত্র চলছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

রাহী বলেন, ‘আজ পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা, যারা দুর্নীতি করে ব্যাংক শূন্য থেকে অর্থকুবের হয়েছে, তারা পাকিস্তানের কাছে বিক্রি হয়ে রাকসুকে ভঙ্গ করার ষড়যন্ত্র ও ছাত্রদলের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারে ব্যস্ত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুয়া) নির্বাচনে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছিল। সেই বিতর্কিত নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনারকেই কোনো আলোচনা ছাড়াই রাতের আঁধারে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে।’

ছাত্রদল নেতা বলেন, ‘কোনো শিক্ষক অপমান বা লাঞ্ছিত হোক তা চাই না। আমাদের দাবি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ রাকসু নির্বাচন। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা, যারা জুলাই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত না করে রাকসু নির্বাচন হবে না।’

সমাবেশে শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠু বলেন, ‘২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের রাকসু ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে। ভোটকেন্দ্র আবাসিক নয়, একাডেমিক ভবনে হওয়া উচিত। ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ও ছবিসহ প্রকাশিত করে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।’

রাবি ছাত্রদলের তোলা দাবিগুলো প্রথম বর্ষ ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, ভোটকেন্দ্র একাডেমিক ভবনে রাখা, হালনাগাদ ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করা, আবাসিক হলে সব ছাত্রসংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন করা।

সমাবেশ শেষে তাঁরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে উপাচার্য বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করেন তাঁরা। এ সময় দলটির সিনিয়র সহসভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগ, সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুল, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক এবং দপ্তর সম্পাদক নাফিউল জীবনসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় শতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, ‘আমরা তাদের দাবিগুলো পেয়েছি এবং এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যেগুলো নির্বাচনকেন্দ্রিক দাবি, সেগুলো নির্বাচন কমিশন দেখবে।’

সম্পর্কিত

সিনিয়র-জুনিয়রের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত

ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রকারীদের শিক্ষার্থীরা প্রতিহত করবে: জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া

যারা মুক্তিযুদ্ধের আইডিওলজি ধারণ করে না, তাদের ডাকসু নির্বাচনে এনে পক্ষপাতিত্ব করেছে প্রশাসন: ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল

ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে কঠোর পদক্ষেপ প্রশাসনের

ডাকসু নির্বাচন: ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি প্রতিরোধ পর্ষদের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি দলের প্রতি পক্ষপাত করছে: ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম

কেমন ডাকসু চাই

আন্তর্জাতিক মঞ্চে দুই শিক্ষার্থীর সাফল্য

সামিউল আরেফিনের গোল্ড মেডেল জয়

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে ভর্তি ও বৃত্তি মেলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা