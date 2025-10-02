ডেনিশ সরকারের অর্থায়িত বৃত্তি

ডেনমার্কে ডেনিশ সরকারি বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইইউভুক্ত নয়, যেকোনো শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটিতে অর্থায়ন করবে ডেনিশ সরকার। বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির সাউদার্ন ডেনমার্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ সালের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
সাউদার্ন ডেনমার্ক বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর মূল ক্যাম্পাস ওডেন্সে ১৯৬৬ সাল থেকে উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে নিয়মিত শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিচ্ছে।
সুযোগ-সুবিধা
নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। জীবনযাত্রার খরচ হিসাবে ৩ হাজার ডেনিশ ক্রোন (৫৭ হাজার ৪৭৯ টাকা) দেওয়া হবে। এ ছাড়া বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও সুইজারল্যান্ড ছাড়া বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে প্রার্থীদের স্নাতক ডিগ্রির সনদ থাকতে হবে।
প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া
সর্বোত্তম যোগ্য শিক্ষার্থীদের পয়েন্ট দেওয়া হবে। এই পয়েন্টের ভিত্তিতে ডেনিশ বৃত্তির জন্য প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের কাগজপত্র জমা দিয়ে আবেদন সম্পূর্ণ করতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ
কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানোটেকনোলজি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং। মেডিসিন, নার্সিং, পাবলিক হেলথ, বায়োটেকনোলজি, পুষ্টিবিজ্ঞান। বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফিন্যান্স এবং অ্যাকাউন্টিং, মার্কেটিং। রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন ও সমাজকর্ম।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরালিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময় আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।