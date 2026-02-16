হোম > শিক্ষা

ব্যাংককে এআইএফওডি উইন্টার সামিটে এআইইউবির অংশগ্রহণ

সামিটে এআইইউবি-এর প্রতিনিধি ড. কারমেন জেড লামাগনা ও প্রফেসর ড. দীপ নন্দী। ছবি: এআইইউবি জনসংযোগ

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত ইউনাইটেড ন্যাশনস কনফারেন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত ‘এআই ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ফোরাম’ (AIFOD)-এর উইন্টার সামিটে অংশগ্রহণ করেছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (AIUB)। গত ৪-৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এই বৈশ্বিক ফোরামে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সামিটে এআইইউবি-এর প্রতিনিধিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ মেম্বার ও সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. কারমেন জেড লামাগনা এবং ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অ্যাসোসিয়েট ডিন প্রফেসর ড. দীপ নন্দী।

সামিটের ‘হাউ ক্যান ডেভেলপিং কান্ট্রিজ বিল্ড এআই দ্যাট’স ট্রুলি আওয়ার্স?’ শিরোনামে একটি বিশেষ প্যানেল সেশন সঞ্চালনা করেন প্রফেসর ড. দীপ নন্দী। এই আলোচনায় উঠে আসে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুধু ডেটা সরবরাহকারী না হয়ে নিজেদের ডিজিটাল ভবিষ্যতের প্রকৃত নির্মাতা হতে হবে।

ফোরামে ড. কারমেন জেড লামাগনা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এআই-এর কার্যকর ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি জানান—এআইইউবি ক্যাম্পাসে বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদি বিদ্যুৎ চাহিদা এবং সৌরশক্তি উৎপাদনের পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও দক্ষ ও টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

সামিট চলাকালীন এআইইউবি প্রতিনিধি দল এআইএফওডি-এর প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে অংশ নেন। সেখানে তাত্ত্বিক গবেষণা ও বাস্তব প্রয়োগের দূরত্ব কমাতে শক্তিশালী একাডেমিক কোলাবরেশন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, এই সামিটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নেতৃত্বে এআইইউবি-এর অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

