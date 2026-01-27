গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
এমপিওভুক্ত হওয়ার আবেদন করেছে নন-এমপিও ৩ হাজার ৬১৫টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ)। এসব আবেদন যাচাই-বাছাই করতে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি আজ বুধবার প্রথম সভায় বসতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
সূত্র জানায়, কমিটি প্রথমে এমপিওভুক্তির জন্য করা আবেদনগুলো কোন প্রক্রিয়ায় গ্রেডিং করা হবে, তা নির্ধারণের পাশাপাশি সেগুলো পরবর্তী ধাপের জন্য অগ্রসর করবে। পরে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে যোগ্য নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি করবে।
মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার (এমপিও) ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করে থাকে। পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন ভাতাও পেয়ে থাকেন।
১৪ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষ ২০২৩ সালে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে সারা দেশে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি মিলিয়ে প্রায় ৩২ হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত রয়েছে। এখনো প্রায় ৭ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও সুবিধার বাইরে রয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি উচ্চপর্যায়ের সূত্র জানায়, গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে ধাপে ধাপে নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আবেদন যাচাই-বাছাই, শর্ত পূরণ এবং সরকারের আর্থিক সক্ষমতার বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এমপিওভুক্তির চূড়ান্ত ঘোষণা নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নেওয়া হতে পারে।
অবশ্য গত বছরের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) দেওয়া সাক্ষাৎকারে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেছিলেন, সারা দেশে সাধারণ ও কারিগরি মিলিয়ে ২ হাজার ৬০০টির বেশি এমপিওভুক্তির উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও চূড়ান্ত করে যেতে চায় অন্তর্বর্তী সরকার। তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের এমপিও মূলত কারিগরি শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। তাই ঢালাওভাবে এমপিওভুক্তি না করে কারিগরি শিক্ষাকে যাঁরা এগিয়ে নিচ্ছেন, তাঁদের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’
শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, যাচাই-বাছাই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-২) মো. মিজানুর রহমানকে। সদস্যসচিব করা হয়েছে উপসচিব (বেসরকারি মাধ্যমিক-৩) সাইয়েদ এ জেড মোরশেদ আলীকে। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনজন কর্মকর্তা, মাউশির একজন এবং বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) একজন কর্মকর্তা কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন।
এ বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার জানতে চাইলে ওই কমিটির আহ্বায়ক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মিজানুর রহমান বলেন, ৩ হাজার ৬১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আবেদন করেছে। আজ বুধবার গঠিত কমিটির প্রথম সভা হওয়ার কথা রয়েছে। কতটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এবার এমপিওভুক্ত করা হবে এবং কবে নাগাদ যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এটি সরকারের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত। কমিটি কেবল প্রশাসনিক কাজ করে সুপারিশ দেবে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগও নন-এমপিও মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আবেদন আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে এমপিও নীতিমালা চূড়ান্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। নীতিমালা জারি হলে নন-এমপিও মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান।