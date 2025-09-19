শিক্ষা ক্যাডারে ক্ষোভ-হতাশা বাড়ছে

রাজধানীর সরকারি সাত কলেজ নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরকে দুই ভাগ করা উদ্যোগ এবং প্রাথমিকের বই ছাপানোর কাজ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে (ডিপিই) দেওয়ার প্রস্তাবসহ নানা কারণে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।
এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে নতুন পদ সৃষ্টি না হওয়া, পদোন্নতি আটকে থাকা এবং তৃতীয় গ্রেড না পাওয়ার কারণেও হতাশ হয়ে পড়ছেন শিক্ষকেরা। শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত এমন ২০ জন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।
শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, আশা ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সাধারণ শিক্ষায় যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে; কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিক্ষায়।
সার্বিক বিষয়ে মন্তব্য জানতে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীনকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তাঁরা সাড়া দেননি। সচিবালয়ে তাঁদের দপ্তরে গিয়েও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। পরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মো. মজিবর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আজকের পত্রিকা তিনি বলেন, ‘এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে না, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে আমরা আন্তরিক।’
কর্মকর্তার সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় দুটি ক্যাডারের একটি হলো শিক্ষা। এই ক্যাডারে মোট ১৯ হাজার ৮৬৮টি পদের বিপরীতে কর্মরত সাড়ে ১৭ হাজারের বেশি কর্মকর্তা। তাঁদের অধিকাংশ সরকারি কলেজের শিক্ষক। কিছু সদস্য মাউশিসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত।
মুখোমুখি শিক্ষক-শিক্ষার্থী
আলাদা ক্যাম্পাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে সাত কলেজকে অধিভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকেরা। তবে শিক্ষকদের এ দাবিকে ষড়যন্ত্র মনে করছেন শিক্ষার্থীরা।
গত বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা কলেজের শহীদ মিনার চত্বরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাত কলেজের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী
আব্দুর রহমান বলেন, ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শুরু থেকেই নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। এখন আবার নতুন করে এ কার্যক্রমের বিপক্ষে একটি পক্ষ অবস্থান নিয়েছে।
এর আগে বুধবার শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সামনে মানববন্ধন করে প্রস্তাবিত কাঠামোয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়) না করার দাবি জানান।
ওই দিন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার অ্যাসেসিয়েশন এক বিবৃতিতে জানায়, ঐতিহ্যবাহী সাত কলেজের বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। হঠাৎ করে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা বা প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করা জাতীয় স্বার্থ ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী।
গত আগস্টে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত কলেজকে চারটি স্কুলে ভাগ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষাব্যবস্থা হবে ‘ইন্টার ডিসিপ্লিনারি’ ও ‘হাইব্রিড ধরনের’। সেখানে ৪০ শতাংশ ক্লাস অনলাইনে ও ৬০ শতাংশ ক্লাস অফলাইনে হবে। তবে সব পরীক্ষা হবে সশরীরে।
ঢাকার সরকারি সাত কলেজ একসময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। এ কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। ২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত জানুয়ারিতে কলেজগুলোকে অধিভুক্তি থেকে সরানো হয় এবং নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।
মূলত ঢাকায় শিক্ষকদের পদায়নের সুযোগ কমে যাওয়া এবং প্রায় ১ হাজার ৪০০ পদ বিলুপ্ত হওয়ার শঙ্কায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকেরা ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করছেন বলে জানিয়েছেন অন্তত ১০ জন শিক্ষক। তাঁদের ভাষ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পর শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত ১ হাজার পদ বিলুপ্ত হয়েছিল। এবারও তাঁরা এমনই শঙ্কা করছেন।
জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল গতকাল শুক্রবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা জরুরি।
বই ছাপবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে এনসিটিবি আইনের খসড়া প্রণয়ন করে সে বিষয়ে মতামত চেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যদিও ডিপিইর মাধ্যমে বই ছাপার চেষ্টা শুরু হয়েছিল আড়াই বছর আগে।
এনসিটিবির কর্মকর্তাদের শঙ্কা, ডিপিইর মাধ্যমে বই ছাপার কাজ শুরু হলে এনসিটিবির ক্ষমতা খর্ব হবে। এর সামগ্রিক প্রভাব পড়বে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওপর। কারণ এতে এনসিটিবিতে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদেরই পদায়ন কমে যাবে।
মাউশি বিভাজনের প্রস্তাব
২০২৩ সালের ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর ভেঙে দুই ভাগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই উদ্যোগে নতুন করে গতি এসেছে। এর একটি ভাগের নাম হবে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, অন্যটি কলেজ শিক্ষা অধিদপ্তর।
শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের অভিযোগ, এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও শিক্ষা প্রশাসনে পদায়নের সুযোগ সীমিত হবে। একই সঙ্গে আমলাদের খবরদারি বাড়বে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শিক্ষায়।
এ বিষয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার মর্যাদা রক্ষা কমিটির সভাপতি এস এম কামাল আহমেদ বলেন, অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা টেকসই হবে না।
আটকে রয়েছে পদোন্নতি
১৭ মাস ধরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। পদোন্নতির দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর মাউশি কার্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচিও পালন করেছেন ৩২ ও ৩৩ ব্যাচের শতাধিক প্রভাষক।
তাঁদের ভাষ্য, দীর্ঘদিন পদোন্নতি বঞ্চনা একদিকে যেমন সামাজিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির কারণ, অন্যদিকে তা গুণগত শিক্ষারও অন্তরায়। ধারণা করা হয়েছিল, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর শিক্ষায় যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে; কিন্তু তা দৃশ্যমান হচ্ছে না।
এর বাইরে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ক্যাডারে নতুন পদ ও তৃতীয় গ্রেডের পদ সৃষ্টি না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন শিক্ষকেরা।