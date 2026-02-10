জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

পরামর্শক কমিটির সুপারিশ
অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা (জেএসসি) বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা বাদ রাখা এবং নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন পদ্ধতি বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে গঠিত পরামর্শক কমিটি এই সুপারিশ করেছে।
এ ছাড়া কমিটি মাধ্যমিকে সব বিষয়ে পাবলিক পরীক্ষা না নিয়ে মূল দক্ষতাসংশ্লিষ্ট নির্ধারিত কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার এবং বাংলাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে সংগতি রেখে সেপ্টেম্বর থেকে জুন বা কাছাকাছি সময়ে শিক্ষাবর্ষ নির্ধারণের সুপারিশ করেছে।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমদের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি গতকাল মঙ্গলবার সুপারিশসহ খসড়া প্রতিবেদন সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে জমা দেন। প্রতিবেদনে কমিটি আশু, মধ্য মেয়াদে এবং দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য একগুচ্ছ সুপারিশ করেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে গত বছরের অক্টোবরে শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও মাধ্যমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়।
প্রতিবেদনের বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, ‘শিক্ষা খাত কেবল একটি সেকেন্ডারি সেক্টর নয়, বরং জাতি গঠনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বর্তমান উদ্যোগটি সম্পূর্ণভাবে দেশীয় চাহিদা, মেধা ও শ্রমের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়েছে। আশা করি, এই কমিটির সুপারিশগুলো পরবর্তী সরকার গুরুত্বসহ বিবেচনা করবে।’
জানা যায়, এই কমিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৪টি কর্মশালা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এ ছাড়া অষ্টম ও নবম শ্রেণি সমাপ্ত করা ৪৩৭ জন শিক্ষার্থীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষাও নিয়েছে। প্রতিবেদনে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ করেছে কমিটি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৪ সালে প্রণীত ‘নতুন শিক্ষাক্রমে’ নবম শ্রেণিতে বিভাগ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা ইত্যাদি শাখা) বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছিল। বাতিল করা হয়েছিল পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকার সেই শিক্ষাক্রম বাতিল করে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে ফিরে যায়। এতে নবম শ্রেণিতে বিভাগ বিভাজন, বৃত্তি পরীক্ষাসহ প্রতিটি শ্রেণিতেই পুরোনো পদ্ধতি ফিরে আসে।