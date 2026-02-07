হোম > শিক্ষা

বেসরকারি মেডিকেল-ডেন্টালে ভর্তি আবেদন শুরু

শিক্ষা ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে দেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে। যা চলবে আগামী ১ মার্চ। ২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।

গত মঙ্গলবার অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. মহিউদ্দিন মাতব্বর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, অনুমোদিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ বা ইউনিটে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের টেলিটকের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস এবং বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীরা অনলাইন আবেদনপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

অনলাইনে আবেদন পূরণ করার সময় বিস্তারিত নির্দেশাবলি ভালোভাবে পড়ে, বুঝে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী সতর্কতার সঙ্গে পূরণ করতে হবে। আবেদন ফি (২০০+১০০)= ৩০০ টাকা শুধু প্রিপেইড টেলিটকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

অনলাইন ফরম পূরণের নিয়মাবলি ও ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইট, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

