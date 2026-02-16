হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

ভালোবাসা দিবসে চেরির ‘ডেলিভারিং লাভস’

বিজ্ঞপ্তি

ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে চেরি গাড়ির একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটর এশিয়ান মোটরস্পেক্স লিমিটেড সম্প্রতি চেরি শোরুমে ‘ডেলিভারিং লাভস’ শীর্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভালোবাসা দিবস উদযাপন করেছে। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি চেরি ব্র্যান্ডের উদ্ভাবন, ও গ্রাহক সেবার প্রতি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান মোটরস্পেক্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেওয়ান সাজেদুর রহমান। তার উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং বাংলাদেশে চেরি ব্র্যান্ডের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে এশিয়ান মোটরস্পেক্স-এর একাগ্রতা পুনর্ব্যক্ত করে।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্যে দেওয়ান সাজেদুর রহমান বলেন, ‘আমরা শুধু গাড়ি বিক্রি করতে চাই না; আমরা আপনাদের জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলোর অংশ হতে চাই।’ তার এই বক্তব্য চেরি ব্র্যান্ডের লক্ষ্য—অর্থাৎ কেবল যানবাহন বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশেষ দিনগুলোতে গ্রাহকদের জন্য অর্থবহ অভিজ্ঞতা ও আবেগীয় মূল্য তৈরির বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তোলে।

অনুষ্ঠানে উৎসবের আমেজ যোগ করতে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সার ইফতেখার রাফসান, রাকিন আবসার এবং শৌমিক। তারা আগত অতিথি ও গ্রাহকদের সাথে আলাপচারিতায় অংশ নেন এবং চেরি ব্র্যান্ডের আধুনিক ও তরুণ-প্রজন্মের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেন।

ভালোবাসা দিবসের থিমে সাজানো চেরি শোরুমে দর্শনার্থীদের জন্য ছিল এক উষ্ণ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ। আগত অতিথিরা শোরুমে চেরি গাড়ির আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রিমিয়াম ফিচারগুলো পরখ করে দেখেন এবং বিভিন্ন ইন্টারেক্টিভ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও একটি সুসজ্জিত চেরি টিগো ৮ প্রো (Chery Tiggo 8 Pro) গাড়ি ঢাকার বিভিন্ন এলাকা যেমন—বনানী, গুলশান, তেজগাঁও এবং ধানমন্ডির রাস্তায় প্রদর্শিত হবে।

এই সফল উদযাপনের মাধ্যমে চেরি বাংলাদেশ কেবল রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, বরং একটি নিবিড় গ্রাহক কমিউনিটি গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। প্রযুক্তি ও আভিজাত্যের সাথে আন্তরিক সম্পর্কের মেলবন্ধন ঘটিয়ে চেরি তার গ্রাহকদের সাথে বন্ধন আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছে।

সম্পর্কিত

দেশের ২৯টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলো নগদ, বিল দিন নিমেষেই

নির্বাচনে বিএনপির বিজয় উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

বাজারে ‘ফ্রেশ কফি’ নিয়ে এসেছে এমজিআই

জনতা ব্যাংকের ঢাকা উত্তর কার্যালয়ে ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকের ‘উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬—নর্থ বেঙ্গল রিজিওন’ অনুষ্ঠিত

১৮৪ দেশ জয়ী নাজমুন নাহারকে ইউএস-বাংলার বিশেষ সম্মাননা

এবার কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকসের ব্যবসায় যুক্ত হলো আকিজ রিসোর্স

শিল্প-সংযোগ জোরদারে ১৩টি আইএসসিকে এনএসডিএর ১ কোটি টাকার সরঞ্জাম সহায়তা

পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেলেন হাসিনুর রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা