মিরপুরের বিএডিসি উচ্চবিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় ‘তারুণ্যের উৎসব-২০২৫’ উদ্যাপিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) উদ্যোগে এ ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি উদ্যাপিত হয়। বিএডিসির সচিব মো. আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) মো. রুহুল আমিন খান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. রুহুল আমিন খান বলেন, একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ তরুণসমাজ তথা ছাত্রদের ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের ইতিহাস ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তরুণদের রয়েছে এক উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত অধ্যায়। সর্বশেষ জুলাই পুনর্জাগরণে তরুণ ছাত্রসমাজই ছিল মূল নায়ক।
‘তারুণ্যের উৎসব-২০২৫’-এর আওতায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ, কৃষিভিত্তিক নাটিকা, কবিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালিত হয়।