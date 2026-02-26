আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়ল

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরও এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত করদাতারা রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।
আজ বৃহস্পতিবার এক আদেশে এ সময় বাড়ায় এনবিআর।
এতে বলা হয়, আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩৩৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ৩১ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তবে রমজান মাস, জাতীয় নির্বাচন এবং অনলাইন রিটার্ন ব্যবস্থায় অনেক করদাতার অনভ্যস্ততা বিবেচনায় নিয়ে সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় এনবিআর। সে অনুযায়ী, এক মাস বাড়িয়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে জাতীয় নির্বাচন ও অর্থনৈতিক সংকটসহ নানা কারণ দেখিয়ে তিন দফায় সময় বাড়ানো হয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্তে তা চতুর্থবারে গিয়ে দাঁড়াল।
এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২৩ লাখ। সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ ২৪ ফেব্রুয়ারি জানান, এখন পর্যন্ত অনলাইনে রিটার্ন জমা পড়েছে প্রায় ৩৯ লাখ। সে হিসাবে এখনো প্রায় ৮১ লাখ করদাতা রিটার্ন জমা দেননি। গত বছর মোট রিটার্ন জমা পড়েছিল প্রায় ৪৫ লাখ।