বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর কল্যাণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে ১ হাজার ছাতা উপহার হিসেবে দিয়েছে ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ।
করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনির হাতে কনকা ও গ্রি লোগোসংবলিত এসব ছাতা হস্তান্তর করেন গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. নুরুন নেওয়াজ সেলিম।
ইলেকট্রো মার্ট গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অত্যন্ত সুনাম ও আস্থার সঙ্গে ইলেকট্রনিকস পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রুপটি বর্তমানে কনকা, গ্রি ও হাইকো ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিকস পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে যাচ্ছে।
এ ছাড়া গ্রুপটি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন—স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও দাতব্যমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।