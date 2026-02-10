বাজারে ‘ফ্রেশ কফি’ নিয়ে এসেছে এমজিআই

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) অঙ্গসংগঠন তানভীর ফুড লিমিটেড দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ব্র্যান্ড ‘ফ্রেশ কফি’ নিয়ে এসেছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার একটি স্বনামধন্য হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফ্রেশ কফির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
ফ্রেশ কফি প্রাথমিকভাবে দুটি ভ্যারিয়েন্টে বাজারে পাওয়া যাবে—ফ্রেশ কফি ৩-ইন-১ এবং ফ্রেশ কফি ক্যাপাচিনো (সুগার ফ্রি)। কফি, ক্রিমার ও চিনির নিখুঁত সমন্বয়ে একটি পারফেক্ট কফি অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্যে ফ্রেশ কফি থ্রি ইন ওয়ান এবং ফ্রেশ কফি ক্যাপাচিনো ‘স্যাশে’-এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১০ এবং ১৫ টাকা।
এমজিআই ডিরেক্টর তাহমিনা মোস্তফা আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কফি ভ্যারিয়েন্টগুলোর উদ্বোধন করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এমজিআই চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার (সিএও) মো. রহমতুল্লাহ খন্দকার, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (অ্যাডমিন) সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ, চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার (সিএইচআরও) আতিক উজ জামান খান, সিনিয়র জিএম অ্যান্ড হেড অব অ্যাকাউন্টস এস এম মুজিবুর রহমান, হেড অব সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট রাশেদুল হক, সিনিয়র জিএম (ব্র্যান্ড) কাজী মো. মহিউদ্দিন, সিনিয়র জিএম (প্ল্যান্ট) জয়নাল আবেদিন এবং সিনিয়র এজিএম (ব্র্যান্ড) মুনতাসির মামুন মুনসহ সেলস, ফ্যাক্টরি এবং অন্য ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা।