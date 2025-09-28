বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সিটিজেন্স ব্যাংকের অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিটিজেন্স ব্যাংকের মধ্যে ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থায়নের বিপরীতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রিফাইন্যান্সিং স্কিম’-সংক্রান্ত অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ চুক্তি সই হয়।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা উপস্থিত ছিলেন। চুক্তিপত্রে আলমগীর হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিটিজেন্স ব্যাংক এবং মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ (এসএমইএসপিডি), বাংলাদেশ ব্যাংক স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।
এ ছাড়া সিটিজেন্স ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আবদুল লতিফসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী সিটিজেন্স ব্যাংকের এসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন প্রকল্পের অধীনে স্বল্প মুনাফায় ঋণসুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।