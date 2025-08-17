হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

বিকাশের সঙ্গে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ২৪/৭ অটোমেটেড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সেবা চুক্তি

গ্রাহকদের ২৪/৭ অটোমেটেড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস দিতে মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি এবং বিকাশ লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি হয়েছে।

এই চুক্তির মাধ্যমে মার্কেন্টাইল ব্যাংক তার অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা এবং কার্ড সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিকাশ লিমিটেডের দেশজুড়ে এজেন্ট, ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরদের মার্কেন্টাইল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা সাপেক্ষে ২৪/৭ অটোমেটেড ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সেবা দেবে।

গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। দুই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি সই করেন যথাক্রমে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউল হাসান এবং বিকাশ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদীর।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন—ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসাইন, শামীম আহম্মদ, অসীম কুমার সাহা ও ড. মো. জাহিদ হোসেন; এসইভিপি শাহ মো. সোহেল খুরশীদ ও মোহাম্মদ ইকবাল রেজওয়ান, হেড অব এমআইএস ডিভিশন আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ হারুন, হেড অব উত্তরা ব্রাঞ্চ মুহাম্মদ আমীর হোসেন সরকার, হেড অব গুলশান ব্রাঞ্চ ফরিদ আহমেদ, সিটিও মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান, হেড অব আইএমএলডি তপন জেমস রোজারিও এবং বিকাশ লিমিটেডের সিএফও মঈনুদ্দন মোহাম্মদ রাহগীর ও সিসিও আলী আহম্মেদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

