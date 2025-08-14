হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

বাজারে এমজেএল বাংলাদেশের নতুন ইঞ্জিন অয়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আমাদের দেশে ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের চেয়ে ভিন্ন। এখানকার রাস্তা, আবহাওয়া আর ট্রাফিকের ধরন গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর বেশ লোড বাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি বাজারে নিয়ে এসেছে Mobil Super™ All-In-One Protection 0 W-16। এই ইঞ্জিন অয়েলট বিশেষত বাংলাদেশের ড্রাইভিং পরিস্থিতির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একই সঙ্গে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা বাড়াতে, জ্বালানি খরচ কমাতে ও দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা দিতে সক্ষম।

মূল বৈশিষ্ট্য—

জ্বালানি সাশ্রয়: এই ইঞ্জিন অয়েলের নিজস্ব ফর্মুলেশন ইঞ্জিনের Viscous Drag কমিয়ে দেয়, যার ফলে একই কাজ করতে ইঞ্জিনের শক্তি কম লাগে। এটি সরাসরি জ্বালানি খরচ কমায় এবং গাড়ির মাইলেজ বাড়ায়।

অতুলনীয় সুরক্ষা: এর Heat Activated™ Anti-Wear Molecule Technology উচ্চ তাপমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ইঞ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে একটি মজবুত সুরক্ষা স্তর তৈরি করে। এটি ক্ষয় রোধ করে এবং ইঞ্জিনের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশ পরিষ্কার রাখে।

Fully Synthetic ফর্মুলেশন: Mobil Super™ All-In-One Protection 0 W-16 একটি Full Synthetic ইঞ্জিন অয়েল। এটি সর্বোচ্চ মানের বেস অয়েল এবং অত্যাধুনিক অ্যাডিটিভের মিশ্রণে তৈরি, যা প্রচলিত মিনারেল অয়েলের চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং উন্নত সুরক্ষা দেয়। এটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এর কার্যকারিতা বজায় রাখে।

হাইব্রিড ইঞ্জিনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি: বর্তমানে দেশে হাইব্রিড ও উন্নত পেট্রল ইঞ্জিনের গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। এ ধরনের গাড়িতে ঘন ঘন ইঞ্জিন চালু ও বন্ধ হওয়ার কারণে যে অতিরিক্ত চাপ পড়ে, এই ইঞ্জিন অয়েল সেই পরিস্থিতিতেও দ্রুত লুব্রিকেশন ও সুরক্ষা দিতে সক্ষম।

যেখানে পাবেন

Mobil Super™ All-In-One Protection 0 W-16 পেট্রল, SUV, MPV ও হাইব্রিড গাড়ির জন্য উপযুক্ত। বিস্তারিত জানতে ও অনলাইনে অর্ডার করতে ভিজিট করতে পারেন এমজেএল বাংলাদেশের ওয়েবসাইটে— https://buymobil.mjlbl.com/

এ ছাড়া এটি এমজেএল বাংলাদেশের অনুমোদিত ডিলার, রিটেইলার ও গাড়ির সার্ভিস সেন্টারগুলোতেও পাওয়া যাবে।

