রূপালী ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে আগস্ট ২০২৫-ভিত্তিক ‘ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম।
ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মাহমুদুল ইসলাম ও মো. কেতাব আলী মন্ডল।
এ সময় খুলনা বিভাগের আওতাধীন জোনাল ম্যানেজার ও করপোরেট শাখার নির্বাহীসহ সব শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।