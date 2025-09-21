হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

রূপালী ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন শাখা ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে আগস্ট ২০২৫-ভিত্তিক ‘ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম।

ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আদায় বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মাহমুদুল ইসলাম ও মো. কেতাব আলী মন্ডল।

এ সময় খুলনা বিভাগের আওতাধীন জোনাল ম্যানেজার ও করপোরেট শাখার নির্বাহীসহ সব শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরে সিটি করপোরেশনের সঙ্গে কাজ করবে গ্রামীণফোন

ক্রিয়েটিভপুল পুরস্কার জিতল স্টারকম বাংলাদেশ

দেশের শীর্ষ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এ কিউ এম মোহসেন এখন ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

গ্লোবাল ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল ইসলামী ব্যাংক

ফ্রেশ এলপি গ্যাসের রিটেইলার কনফারেন্স ও সেফটি সেমিনার ‘অগ্রযাত্রা’ অনুষ্ঠিত

প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের ১৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা

ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

২৪ বছরে আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক

বাংলাদেশ পুলিশকে ১ হাজার ছাতা দিল ইলেকট্রো মার্ট

কক্সবাজারে গ্লো অ্যান্ড লাভলীর ‘রোদ BLOCK উৎসব’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা