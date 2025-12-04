জনতা ব্যাংক পিএলসির ৮৬৬তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক পিএলসির ৮৬৬তম বোর্ড সভা মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহ. ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় ব্যাংকের পরিচালক ড. মো. আব্দুস সবুর, আব্দুল মজিদ শেখ, আব্দুল আউয়াল সরকার, ড. মো. শাহাদাৎ হোসেন, মো. আহসান কবীর, মো. কাউসার আলম, মো. ওবায়দুল হক ও অধ্যাপক ড. এ এ মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. গোলাম মরতুজা, মো. ফয়েজ আলম ও মো. আশরাফুল আলমসহ সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকেরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সভায় শ্রেণিকৃত খেলাপি ঋণ আদায়সহ ব্যাংকের অন্য করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।