বাজারদর: সবজি-মাংস আগের দামে ডিমের দাম আরও কম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর বাজারগুলোতে সবজি ও মাংসের দাম আগের সপ্তাহের দামেই স্থিতিশীল রয়েছে। তবে ডিমের দাম আরও কমেছে। এ ছাড়া পেঁয়াজ, রসুন ও আদাসহ মসলাজাতীয় পণ্যের দামও স্বাভাবিক রয়েছে। রাজধানীর সেগুনবাগিচা, শান্তিনগর, মানিকনগর ও খিলগাঁওয়ে বিভিন্ন বাজার ঘুরে এমন চিত্রই পাওয়া গেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি আগের মতোই ১৭৫-১৮৫ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। তবে সোনালি জাতের মুরগির দাম কিছুটা বেড়ে ৩০০-৩২০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে, যা ২৯০-৩১০ টাকা কেজি ছিল এক সপ্তাহ আগে।

তবে গরুর মাংসের দাম ৭৮০-৮০০ টাকা মধ্যে রয়েছে। ঈদের আগে এই দাম আরও বাড়তে পারে বলে বিক্রেতারা জানান।

গত সপ্তাহের চেয়ে দাম আরও কমে ফার্মের মুরগির সাদা ডিম প্রতি ডজন ৮৫-৯০ আর বাদামি ডিম ১০০-১০৫ টাকা দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে।

বাজারগুলোতে খুচরায় বেগুন বিক্রি হয়েছে ৮০-১০০ টাকা কেজি। টমেটোর দাম নেমেছে ৪০-৫০ টাকা কেজি, শসা-ক্ষীরা বিক্রি হচ্ছে ৫০-৬০ টাকা কেজি দরে। বাজারে এখন ৪০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মুলা, গাজর, পেঁপে, ফুলকপি, বাঁধাকপিসহ পাঁচ থেকে ছয় ধরনের সবজি। লাউ আগের মতোই ৬০-৮০ টাকা প্রতিটি। এ ছাড়া ক্ষীরা, শসা, বেগুন, গাজরসহ অন্যান্য সবজি বিক্রি হচ্ছে গত সপ্তাহের দামেই।

লেবুর হালি এখনো ৬০-১০০ টাকা। রাজধানীর মানিকনগর বাজারের সবজি বিক্রেতা মোতালিব বলেন, ‘লেবুর দাম ঈদের আগে আর কমার সম্ভাবনা নেই। তবে লেবুর সরবরাহ কিছুটা বাড়বে।’

বাজারে এখন করলা, ঢ্যাঁড়স, কচুর লতিসহ চার থেকে পাঁচ ধরনের সবজির দাম ১০০ টাকার ওপরে রয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য সবজির দাম অনেকটাই কমেছে। ভালো মানের কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে ১২০-১৪০ টাকা কেজি।

বাজারগুলোতে খোলা ও প্যাকেটজাত চিনি বিক্রি হচ্ছে ১০৫-১১০ টাকা কেজি। গত সপ্তাহে এ দামেই বিক্রি হয়েছিল। তবে মসুর ডালের দাম কিছুটা বাড়তির দিকে। বড় দানার মসুর ডাল বিক্রি হচ্ছে ১০০-১০৫ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ৯৫-১০০ টাকা। এ ছাড়া ছোট দানার আমদানি করা ডাল বিক্রি হচ্ছে ১৬৫-১৭০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ১৬০-১৬৫ টাকা। এ ছাড়া মাঝারি মানের মসুর ডাল বিক্রি হচ্ছে ১৪০-১৪৫ টাকা কেজি দরে।

তবে রোজার অন্যতম চাহিদার পণ্য ছোলা দাম আগের মতোই রয়েছে। বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৯০ টাকায়।

এ ছাড়া পেঁয়াজ, রসুন, আদাসহ মসলাজাতীয় পণ্যের দামও আগের মতো রয়েছে। দেশীয় পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ৪০-৪৫, রসুন ৬০-১২০, আমদানি করা আদা বিক্রি হচ্ছে ১৩০-১৫০ এবং আলু বিক্রি হচ্ছে ১৫-২০ টাকা কেজি দরে।

