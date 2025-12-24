২০১৭ সালের পর সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে ডলার

২০২৫ সালের শেষ প্রান্তে এসে যুক্তরাষ্ট্রের ডলার দুর্বল অবস্থানে রয়েছে এবং ২০১৭ সালের পর সবচেয়ে বড় বার্ষিক পতনের পথে। বিনিয়োগকারীরা ধারণা করছেন, মূল্যস্ফীতি কমতির দিকে থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ আগামী বছরও সুদহার কমানোর সুযোগ পাবে, যেখানে অধিকাংশ বড় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইতিমধ্যে শিথিল নীতিতে রয়েছে। খবর রয়টার্সের।
গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী জিডিপি তথ্য সুদহার-সংক্রান্ত প্রত্যাশায় তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ফলে বিনিয়োগকারীরা এখন ২০২৬ সালে ফেডের আরও প্রায় দুই দফা সুদহার কমানোর সম্ভাবনা হিসাব করছেন।
গোল্ডম্যান স্যাকসের যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অর্থনীতিবিদ ডেভিড মেরিকল বলেন, ‘আমরা আশা করছি নীতিনির্ধারকেরা আরও দুটি ২৫ বেসিস পয়েন্ট সুদহার কমিয়ে হার ৩ থেকে ৩ দশমিক ২৫ শতাংশে নামাবে। তবে ঝুঁকির দিকটা আরও কমার দিকেই।’
গতকাল বুধবার ইউরো ও ব্রিটিশ পাউন্ড তিন মাসের নতুন উচ্চতায় উঠলেও দিনের শেষে প্রায় স্থিতিশীল ছিল। ইউরো লেনদেন হয়েছে ১.১৮০ ডলার, পাউন্ড ১.৩৫২২ ডলারে।
ডলার সূচক নেমে আসে আড়াই মাসের সর্বনিম্ন ৯৭.৭৬৭ পয়েন্টে। চলতি বছরে ডলারের দরপতন প্রায় ৯.৮ শতাংশ, যা ২০১৭ সালের পর সবচেয়ে বড় বার্ষিক ক্ষতি। বছরের শেষ সপ্তাহে আরও দুর্বল হলে ২০০৩ সালের পর সবচেয়ে খারাপ ফলও হতে পারে।
বিশ্লেষকদের মতে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনিয়মিত শুল্কনীতি ও ফেডের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ ডলারের ওপর আস্থার সংকট তৈরি করেছে। এর বিপরীতে ইউরো এ বছর ১৪ শতাংশের বেশি শক্তিশালী, যা ২০০৩ সালের পর সেরা পারফরম্যান্সের পথে।
ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ইসিবি) গত সপ্তাহে সুদহার অপরিবর্তিত রেখে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস বাড়িয়েছে। এতে নিকট ভবিষ্যতে সুদ কমানোর সম্ভাবনা কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর প্রভাবে ইউরোপের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সুদহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা মূল্যায়ন করছেন ট্রেডাররা।
ফলে অস্ট্রেলীয় ডলার ও নিউজিল্যান্ডের ডলার শক্তিশালী হয়েছে। অস্ট্রেলীয় ডলার এ বছর এখন পর্যন্ত ৮.৪ শতাংশ বেড়ে গতকাল বুধবার তিন মাসের সর্বোচ্চ ০.৬৭১০ ডলারে পৌঁছায়। নিউজিল্যান্ড ডলারও আড়াই মাসের সর্বোচ্চ ০.৫৮৪৭৫ ডলার ছুঁয়েছে।
ব্রিটিশ পাউন্ড এ বছর ৮ শতাংশের বেশি বেড়েছে। বিনিয়োগকারীরা ধারণা করছেন, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে অন্তত একবার সুদ কমাবে এবং বছরের শেষ নাগাদ দ্বিতীয়বার কমানোর সম্ভাবনাও প্রায় ৫০ শতাংশ।
ডলার নরওয়েজিয়ান ক্রোনের বিপরীতে ১২ শতাংশ, সুইস ফ্রাঁর বিপরীতে ১৩ শতাংশ এবং সুইডিশ ক্রোনার বিপরীতে ১৭ শতাংশ দুর্বল হয়েছে। গতকাল সুইডিশ ক্রোনার বিপরীতে ডলার নেমে আসে ৯.১৬৭ ক্রোনায়, যা ২০২২ সালের পর সর্বনিম্ন।