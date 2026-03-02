হোম > অর্থনীতি

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ড. এম আসলাম আলম। ছবি: সংগৃহীত

পদত্যাগ করেছেন বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম পদত্যাগ করেছেন। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন তিনি।

আজ সোমবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।

পদত্যাগপত্রে ড. এম আসলাম আলম বলেন, ব্যক্তিগত অনিবার্য কারণে আইডিআরএ’র চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। অতএব আমার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ড. এম আসলাম ২০২৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর আইডিআরএ’র চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন।

