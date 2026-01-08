বিনা মূল্যে চালকদের চোখের পরীক্ষা করাবে উবার বাংলাদেশ

চালকদের নিরাপত্তা ও সুস্থতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আন্তর্জাতিক সামাজিক উদ্যোগ ভিশনস্প্রিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে নতুন একটি কর্মসূচি চালু করেছে উবার বাংলাদেশ। এ উদ্যোগের আওতায় ‘সি টু বি সেফ’ ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে, যার লক্ষ্য পরিবহন পেশাজীবীদের চোখের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করা।
আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভিশনস্প্রিং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে উবারচালকদের জন্য বিনা মূল্যে চোখের পরীক্ষা পরিচালনা করবে এবং স্বল্পমূল্যে চশমা সরবরাহ করবে। উবার বাংলাদেশে যাত্রা শুরুর ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে চলতি সপ্তাহ থেকেই এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
গবেষণায় দেখা গেছে, বাণিজ্যিক যানবাহনের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক চালক অজানা দৃষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছেন, যা সরাসরি দৃষ্টিসীমা, প্রতিক্রিয়া সময় এবং নিরাপদ গাড়ি চালনার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। ভিশনস্প্রিংয়ের কার্যকর সেবা মডেল এবং উবারের বৃহৎ চালক নেটওয়ার্ককে একত্রিত করে ‘সি টু বি সেফ’ ক্যাম্পেইন সড়ক নিরাপত্তায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।
উবার বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড নাশিদ ফেরদৌস কামাল বলেন, ‘সড়ক নিরাপত্তা উবারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। নিরাপদভাবে গাড়ি চালানোর জন্য পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিষয়টি অনেক সময় উপেক্ষিত থাকে। ভিশনস্প্রিংয়ের সঙ্গে এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা চালকদের সুস্থতা ও নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করছি।’
নাশিদ ফেরদৌস কামাল আরও বলেন, বাংলাদেশের জন্য আরও নিরাপদ ও দায়িত্বশীল যাতায়াতব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকারের অংশ হিসেবেই সি টু বি সেফ ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে।
‘ভিশনস্প্রিং বাংলাদেশ’-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিশা মাহজাবীন বলেন, ‘উবার বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদার হতে পেরে আমরা আনন্দিত। হাজারো চালকের জন্য চোখের পরীক্ষা ও চশমা সুবিধা নিশ্চিত করা সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে এবং চালকদের আয় বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
সি টু বি সেফ উদ্যোগটি উবার বাংলাদেশের চালক নিরাপত্তাবিষয়ক অঙ্গীকারের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে সহায়তা কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল সেফটি টুলস এবং কমিউনিটিভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম।