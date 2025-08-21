হোম > অর্থনীতি

আমদানির সুফল নেই বাজারে

আবার বেড়েছে পেঁয়াজ ও মরিচের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর হাতিরপুল কাঁচাবাজার থেকে সবজি কিনছেন কয়েকজন।

আমদানি শুরুর পর কয়েক দিন কিছুটা কমে বিক্রির পর আবার বেড়েছে পেঁয়াজের দাম। এখন আমদানি ও দেশি দুই ধরনের পেঁয়াজের দামই বাড়তি। সেই সঙ্গে চলতি সপ্তাহে আবার বেড়েছে কাঁচা মরিচের দাম। কোথাও কোথাও বেশি বৃষ্টি ও বন্যার কারণে আলু ছাড়া সব ধরনের সবজি ও চালের দাম আগে থেকেই বেশি। এর মধ্যে বেড়েছে ডিম ও মুরগির দাম। সব মিলিয়ে কাঁচাবাজারে অনেকটাই চাপে পড়েছে সাধারণ ক্রেতারা। তবে অপরিবর্তিত রয়েছে ডাল, ভোজ্যতেল, আটা, ময়দা, চিনিসহ মুদি পণ্যের বাজার।

বাজারের খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, ১৪ আগস্ট পেঁয়াজ আমদানি শুরু হলে প্রথম দুই-তিন দিন কিছুটা কমে বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকে পেঁয়াজের দাম আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর শান্তিনগর, সেগুনবাগিচা, মানিকনগরসহ কয়েকটি বাজারে খুচরায় দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৭৫-৮০ টাকা কেজি। দুই সপ্তাহ আগে হঠাৎ দাম বেড়ে এই অবস্থানে উঠে আসে পেঁয়াজের দাম।

বিক্রেতারা জানিয়েছেন, পাইকারিতে দেশি ও আমদানি করা পেঁয়াজ একই দামে বিক্রি হচ্ছে। ফলে খুচরা বাজারেও দাম কমছে না।

গতকাল রাজধানীর শ্যামবাজার ও কারওয়ান বাজারে পাইকারিতে দেশি ও আমদানির পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৬৮ থেকে ৭২ টাকা কেজি দরে।

রাজধানীর মানিকনগর বাজারের পেঁয়াজ বিক্রেতা ইউসুফ হাসান বলেন, আমদানির পেঁয়াজের দামও দেশি পেঁয়াজের মতো বেশি। ফলে বাজারে আমদানির তেমন প্রভাব পড়েনি।

মাঝখানে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি নিয়ে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সব মিলিয়ে সপ্তাহের শুরুতে কিছুটা কমলেও দাম তাই আবার বেড়েছে।

এদিকে মাসখানেক দাম একটু কম থাকার পর আবার ২৫০-৩০০ টাকায় উঠেছে কাঁচা মরিচের দাম। গতকাল রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে ২৫০ গ্রাম কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে ৬০-৭০ টাকায়। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, সপ্তাহের শুরুর দিকে তা ৮০ টাকাতেও বিক্রি হয়েছে। গত সপ্তাহেই ২৫০ গ্রাম মরিচ ৪৫-৫০ টাকায় মিলত।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হঠাৎ কাঁচা মরিচের দাম বেড়ে ৩০০ টাকায় ওঠে। এরপর ভারত থেকে আমদানি শুরু হলে দাম কিছুটা কমে আসে।

গতকাল রাজধানীর পাইকারি বাজারগুলোয় প্রতি পাল্লা (৫ কেজি) কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে ৯৫০-১০০০ টাকায়।

শান্তিনগর বাজারের সবজি বিক্রেতা আনোয়ার বলেন, ‘আমরা পাইকারি বাজার থেকে প্রতি কেজি ২০০ টাকায় কিনি। এর মধ্যে প্রতি কেজিতে ১০০-১৫০ গ্রাম থাকে পচা। সেগুলোকে বাছাই করে বাদ দিলে দাম কিছুটা বেড়ে যায়।’

বেনাপোল বন্দর দিয়ে গত ১২ জুলাই মরিচ আমদানি শুরু হয়। ২০ আগস্ট পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৬ টন আমদানি হয়েছে। আমদানিকারক সূত্রে জানা যায়, ভারত থেকে মরিচ এনে স্থলবন্দরে পৌঁছাতে সব মিলিয়ে প্রতি কেজিতে সর্বোচ্চ খরচ পড়ছে ৮০ থেকে ৮৫ টাকা।

এ ছাড়া বাজারে আগের বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে চাল, সবজিসহ অন্যান্য পণ্য। গতকাল সাধারণ মানের সরু চাল বিক্রি হয়েছে ৭৫-৮৫ টাকা কেজি, মাঝারি মানের চাল ৬৫-৭২ টাকা কেজি ও মোটা চাল ৫৮-৬২ টাকা কেজি।

পটোল, কাঁকরোল, উচ্ছে, করলা, কচুমুখী, টমেটো, শসাসহ প্রায় সব সবজিই এখন ৮০ টাকা কেজির ওপর। এর মধ্যে করলা বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১০০ টাকায়, টমেটো ১৮০ টাকায়। বাজারে নতুন সবজি শিম দেখা গেছে, দাম প্রতি কেজি ১৪০-২৫০ টাকা। আলু এখন ২০-২৫ টাকা কেজির মধ্যেই রয়েছে।

বাজারে চলতি সপ্তাহে ফার্মের মুরগির ডিমের দাম বেড়ে প্রতি ডজন ১৪৫ টাকায় উঠেছে, যা গত সপ্তাহে ১৪০ টাকার মধ্যে ছিল। এ ছাড়া ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে ১৭৫-১৮৫ টাকা কেজি, যা গত সপ্তাহে ছিল ১৬৫-১৭৫ টাকা।

সেগুনবাগিচা বাজারের ডিম ও মুরগির বিক্রেতা নূরে আলম জানালেন, ডিম ও মুরগির সরবরাহ কিছুটা কমেছে। সবজির দাম বেশি হওয়ায় ডিমের চাহিদা বেড়েছে। ফলে দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা বাড়তি। এই বাড়তি দাম আরও বেশ কিছুদিন থাকতে পারে।

সম্পর্কিত

বেশির ভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিতে

৫ দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে অর্থায়ন নিয়ে শঙ্কা

বেনাপোল দিয়ে রপ্তানিতে ধস, সংকটের আশঙ্কা

এবার বোরো ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৭ হাজার টন বেশি

২০ দিনে রেমিট্যান্স এল ১৬৪২ মিলিয়ন ডলার

দেশে স্টিল শিল্পের বাজার ৮ হাজার কোটি টাকার

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.৮৫ বিলিয়ন ডলার : বাংলাদেশ ব্যাংক

গুলশান আউটলেটে ‘সেলফ চেকআউট কাউন্টার’ চালু করল স্বপ্ন

পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিশন করবে সরকার: বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাংলাদেশে সিমেন্ট, চিনি ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করতে চায় পাকিস্তান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা