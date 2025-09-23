হোম > অর্থনীতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া ও মকবুল হোসেন পাইক। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে পদোন্নতিবঞ্চিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অবসরপ্রাপ্ত দুই কর্মকর্তা ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি পেয়েছেন। তাঁরা হলেন ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া ও মকবুল হোসেন পাইক। দুজনকেই গ্রেড-২ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) কর-২ শাখা থেকে প্রজ্ঞাপন জারি হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এতে সই করেছেন সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন।

কোনো সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক কর্মী যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন তিন বছর আগে) পদোন্নতির যোগ্য ছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন প্রশাসনিক বা প্রক্রিয়াগত কারণে তখন পদোন্নতির আদেশ দেওয়া হয়নি, পরে যখন আদেশ দেওয়া হয়, সেটিকে আগের সেই সময় থেকে কার্যকর হিসেবে গণ্য করা হয়। একে বলা হয় ভূতাপেক্ষ (অতীত প্রযোজ্য) পদোন্নতি।

পদোন্নতির কার্যকারিতা আগের কোনো তারিখ থেকে গণ্য করা হয়, যেদিন প্রকৃতপক্ষে তিনি পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন বা যেদিন থেকে পদোন্নতি প্রাপ্য ছিলেন।

সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া অতিরিক্ত কর কমিশনার হিসেবে ২০২২ সালের ১৪ অক্টোবর পিআরএলে যান। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, তিনি ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল থেকে গ্রেড-৩ পদে এবং ২০২১ সালের ২ ডিসেম্বর থেকে গ্রেড-২ পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোটিং কাউন্সিলের (এফআরসি) চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত রয়েছেন।

অপরদিকে মকবুল হোসেন পাইক গ্রেড-৩ পদমর্যাদায় কর কমিশনার হিসেবে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পিআরএলে যান। ২০২৩ সালের ৯ এপ্রিল থেকে তাঁকে গ্রেড-২ পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে চারটি শর্তের কথা বলা হয়েছে। শর্তের মধ্যে রয়েছে, তাঁরা ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির তারিখ থেকে বিধিমোতাবেক শুধু বকেয়া মূল বেতন ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি ও পেনশন সুবিধা পাবেন। ৫৯ বছর পর্যন্ত সর্বশেষ পদোন্নতি পাওয়া পদে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বহাল ছিলেন বলে গণ্য করা হবে। অবসরোত্তর ছুটি বা অবসর প্রস্তুতি শেষে নির্ধারিত তারিখে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকালে তা অবসর গ্রহণ হিসেবে গণ্য হবে। এই আদেশ অনুযায়ী বেতন পুনর্নির্ধারণ করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুকূলে আগে জারি করা অবসরোত্তর ছুটি বা অবসর প্রস্তুতি ছুটি নির্ধারিত বয়সপূর্তির পর পদোন্নতি পাওয়া পদের বিপরীতে পুনঃ কার্যকর হিসেবে গণ্য হবে।

