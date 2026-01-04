হোম > অর্থনীতি

বন্ধ হচ্ছে বিমানের ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুটের ফ্লাইট

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ। ফাইল ছবি

উড়োজাহাজের স্বল্পতা, আসন্ন হজ কার্যক্রম ও বিদ্যমান উড়োজাহাজের দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সাময়িকভাবে ঢাকা-ম্যানচেস্টার-ঢাকা রুটে নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ রুটে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকবে। এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালনা পর্ষদ।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম জানান, উড়োজাহাজের সংখ্যা সীমিত, হজ ফ্লাইট পরিচালনার প্রস্তুতি, একাধিক উড়োজাহাজের লং টাইম মেইনটেনেন্স এবং নেটওয়ার্কজুড়ে উড়োজাহাজের সর্বোত্তম ব্যবহার ও পরিচালন দক্ষতা নিশ্চিত করতেই এই সাময়িক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে যাত্রীসেবার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ঢাকা-ম্যানচেস্টার রুটের পরিবর্তে ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা রুটে বিকল্প ফ্লাইট সুবিধা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে ফ্লাইটের তারিখ পরিবর্তন, টিকিট রিফান্ডসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিমানের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এ বিষয়ে যাত্রীদের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ঢাকা ও লন্ডন টিকিট বিক্রয় অফিস, বিমান কল সেন্টার (১৩৬৩৬ অথবা +৮৮-০৯৬১০৯-১৩৬৩৬) কিংবা বিমান অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সাময়িক এই অসুবিধার জন্য যাত্রী ও সংশ্লিষ্ট সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। একই সঙ্গে ঢাকা-ম্যানচেস্টার-ঢাকা রুটে পুনরায় ফ্লাইট চালু হলে তা যথাসময়ে জানানো হবে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।

