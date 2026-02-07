তিন দফায় কমার পর বাড়ল সোনার দাম

দেশের বাজারে সোনার দাম রেকর্ড বাড়ার পর কয়েক দিনের মধ্যেই তিন দফায় কমে গিয়েছিল। আজ আবার উত্থানের মুখ দেখল সোনার দাম। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) জানিয়েছে, আজ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ৬২ হাজার ৯০ টাকা, যা গতকাল ছিল ২ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫০ টাকা। অর্থাৎ ভরিপ্রতি সোনার দাম সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৬৪০ টাকা বেড়েছে।
আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে দামের তালিকা প্রকাশ করেছে বাজুস। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময় থেকে এ দাম কার্যকর হবে।
স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম বেড়েছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।
দামের তালিকায় দেখা যায়, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম প্রতি গ্রাম ২১ হাজার ৪৫০ টাকা ধরা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রতি ভরির মূল্য দাঁড়ায় ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। অন্যদিকে ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ১৪ হাজার ৪৪৩ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৮৮ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস আরও জানিয়েছে, ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা। আর ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৬ হাজার ৬৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৫ হাজার ১৯০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম ৩ হাজার ৯০৭ টাকা।