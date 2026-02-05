সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়, জালিয়াতির আশঙ্কা নেই: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দীর্ঘ ১৫ বছর পর দেশের নাগরিকেরা এবার একটি সত্যিকারের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সুযোগ পেয়েছে। এবারের ভোটে কোনো জালিয়াতি, ছলচাতুরী বা জবরদস্তির আশঙ্কা নেই।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ঠাকুরগাঁও সদরের আকচা ইউনিয়নের ফাঁড়াবাড়ি বাজার এলাকায় এক নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা এবার সবাই একটা সুষ্ঠু ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এবারের ভোটে কোনো জালিয়াতি, চাতুরী বা জবরদস্তির সম্ভাবনা নেই। কারণ, বর্তমান সরকার নিরপেক্ষ। এই সরকার সুন্দর একটা ভোট করতে চায়। জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, সেই সরকার গঠন করুক।’
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়, জনগণ চায়, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। সুতরাং, এবার সুন্দর নির্বাচনের সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমরা সবাই চাই—আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব। মন যাকে চাইবে, তাকেই দেব। এবারের ভোটের মাধ্যমে আমরা এমন একটা সরকার গঠন করতে পারব, যারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে, গণতন্ত্র রক্ষা করবে, মানুষের কল্যাণে কাজ করবে, আয় বাড়ানোর পথ বের করবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে।’
পূর্ববর্তী নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এর আগে তিনটি নির্বাচন হয়েছে, কোনোটিতেই আমরা সঠিকভাবে ভোট দিতে পারিনি। একটিতে ভোট দিলেও আগের রাতেই ভোট নিয়ে চলে গেছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনও ঠিকমতো হয়নি। কিন্তু ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, পরিস্থিতি বদলে গেছে। এবার আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি—কারণ ১৫ বছর পর একটা ভালো নির্বাচন পাচ্ছি।’
এ সময় তিনি জনগণকে নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানান এবং বলেন, এবারের নির্বাচন দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।