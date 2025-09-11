মধুপুরে অটোরিকশা চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

টাঙ্গাইলের মধুপুরে অটোরিকশা চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে মমিনুল ইসলাম নামের (৩৫) এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে উপজেলার মহিষমারা ইউনিয়নের উত্তর হলদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মমিনুল পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার জোড়গাছার চুন্দাও গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ জানায়, মমিনুল আরও দুই দুর্বৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে রাত ৩টার দিকে হলদিয়া গ্রামের জসিম মিয়ার বাড়িতে আসে। এরপর বারান্দায় রাখা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির লোকজন টের পায়। তাদের ডাকচিৎকারে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে মমিনুলকে জাপটে ধরে। অন্য দুজন মোটরসাইকেল রেখে পালিয়ে যায়। এ সময় গ্রামের কিছু লোক সেখানে জড়ো হয় এবং মমিনুলকে বেদম পিটুনি দেয়। ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।
পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।
মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. এমরানুল কবীর জানান, নিহত মমিনুল আন্তজেলা অপরাধী চক্রের একজন সক্রিয় সদস্য। তার নামে মধুপুর থানায় একটি গরু চুরির মামলা রয়েছে।