চলন্ত বাসে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নারী, চালকসহ আটক ৩

ঢাকার কলোনি-আশুলিয়া মহাসড়কে চলন্ত বাসে এক নারী যাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় টাঙ্গাইল থেকে বাসের চালকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের করটিয়া আন্ডারপাস এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বাসের চালক মো. আলতাফ (২৫), সহকারী মো. সাগর (২৪) ও চালকের সহযোগী মো. রাব্বি (২১)। আলতাফের বাড়ি দিনাজপুর, সাগরের বাড়ি ফরিদপুর এবং রাব্বির বাড়ি হবিগঞ্জে বলে জানা গেছে।
এলেঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরীফ জানান, গতকাল বুধবার রাতে ভুক্তভোগী নারী ঢাকা থেকে আশুলিয়া যাওয়ার জন্য সাভার পরিবহনের বাসটিতে ওঠেন। বাসে তখন দুজন যাত্রী ছিলেন। পরে যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর ওই নারীকে জোর করে আটকে রেখে স্বর্ণালংকার, টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন বাসের চালক-সহকারীরা। পরে বাসটি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে এবং রাতভর নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়। একপর্যায়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনের করটিয়া আন্ডারপাস এলাকায় বাসটি দাঁড়ালে হাইওয়ে পুলিশ সন্দেহবশত বাসটিকে আটকায়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে চালকসহ তিনজনকে আটক করে জেলা পুলিশকে জানালে সদর থানার পুলিশ তাঁদের হেফাজতে নেয়।