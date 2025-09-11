গুলশান থানার সাবেক পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের পরিদর্শক ও গুলশান থানার সাবেক পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে থানা-পুলিশ।
জানা গেছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিনুল ইসলাম।
৫ আগস্টের পর তিনি টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। জানা গেছে, গুলশান থানায় দায়িত্ব পালনকালে অভিযুক্ত এক আসামিকে ধরে নির্যাতনের অভিযোগে তাঁর নামে ঢাকার আদালতে একটি মামলা করেন ভুক্তভোগী। তবে মামলার বাদীর নাম জানাতে পারেনি মির্জাপুর থানা-পুলিশ।
বুধবার ওই মামলার ওয়ারেন্ট মির্জাপুরের মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে আসে। পরে আমিনুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন ও ফাইন্যান্স) আবু সাঈদ বলেন, ওয়ারেন্ট আসার পর আমিনুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পরে তাঁকে থানা-পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, আদালতের পরোয়ানা থাকায় আমিনুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।