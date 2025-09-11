হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

গুলশান থানার সাবেক পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল গ্রেপ্তার

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের পরিদর্শক ও গুলশান থানার সাবেক পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে থানা-পুলিশ।

জানা গেছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমিনুল ইসলাম।

৫ আগস্টের পর তিনি টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। জানা গেছে, গুলশান থানায় দায়িত্ব পালনকালে অভিযুক্ত এক আসামিকে ধরে নির্যাতনের অভিযোগে তাঁর নামে ঢাকার আদালতে একটি মামলা করেন ভুক্তভোগী। তবে মামলার বাদীর নাম জানাতে পারেনি মির্জাপুর থানা-পুলিশ।

বুধবার ওই মামলার ওয়ারেন্ট মির্জাপুরের মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে আসে। পরে আমিনুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন ও ফাইন্যান্স) আবু সাঈদ বলেন, ওয়ারেন্ট আসার পর আমিনুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পরে তাঁকে থানা-পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, আদালতের পরোয়ানা থাকায় আমিনুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মধুপুরে অটোরিকশা চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

ভূঞাপুরে অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে জরিমানা

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

সখীপুরে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ, এক দিনে আক্রান্ত ৫

চোরাগোপ্তা হামলা বন্ধ করা হোক: কাদের সিদ্দিকী

মির্জাপুরে ১০ দিন ধরে স্কুলছাত্র নিখোঁজ

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মাইকিং শুনে এসে ওএমএসের আটা না পেয়ে ক্রেতাদের ক্ষোভ

রোববার জামিন হলে ভালো, না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা