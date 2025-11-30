পেটের ভেতর ৩৯৪৩ ইয়াবা

টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় পেটের ভেতরে ৩ হাজার ৯৪৩ পিস ইয়াবা বড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় শামসুল আলম (৫০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ভূঞাপুরগামী মোড়ে পরিবহন তল্লাশিকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রোববার দুপুরে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করেছে র্যাবের মিডিয়া উইং।
গ্রেপ্তার শামসুল আলমের বাড়ি বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম এলাকায়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ৩ হাজার ১৭০ টাকা উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।
র্যাব টাঙ্গাইলের উপপরিদর্শক নাজমুল ইসলাম জানান, ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু মহাসড়কের এলেঙ্গার কাছে ভূঞাপুর সড়ক মোড়ে শনিবার (২৯ নভেম্বর) ভোররাতে তল্লাশিচৌকি করে বিভিন্ন যানবাহনে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা তল্লাশির সময় গ্রেপ্তার শামসুল আলম পালানোর চেষ্টা করেন। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পেটের মধ্যে ইয়াবা আছে বলে স্বীকার করে। পরে তাঁকে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এনে পরীক্ষা করা হয়। এ সময় তাঁর পেটের ভেতর বেশ কিছু প্লাস্টিকের গুটি দেখতে পাওয়া যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওষুধ প্রয়োগ করে পায়ুপথ দিয়ে প্লাস্টিকের গুটি বের করেন। ওই গুটিগুলোর ভেতরে ছিল ৩ হাজার ৯৪৩ পিস ইয়াবা।
নাজমুল ইসলাম আরও জানান, এই পাচারকারী চক্রের সঙ্গে নারী ও পুরুষ জড়িত, যারা বিশেষ কৌশলে ইয়াবা বড়িগুলো গিলে পেটের ভেতরে জমা করে। পরে সেগুলো বের করে বিক্রি ও পাচার করে থাকে।
উদ্ধার করা ইয়াবার মূল্য ১১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। গ্রেপ্তার শামসুল আলমের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য টাঙ্গাইলের কালিহাতী থানায় পাঠানো হয়েছে।