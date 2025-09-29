পরিস্থিতি উন্নত হলে সব ভিসা চালু হবে: ভারতীয় হাইকমিশনার

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বলেছেন, ‘বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বিপুলসংখ্যক মেডিকেল ভিসা ইস্যু করা হচ্ছে। পরিস্থিতি উন্নত হলে অন্যান্য ভিসা চালু করা হবে।’
আজ সোমবার দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিন সপ্তমীতে ভারতীয় হাইকমিশনার টাঙ্গাইলের কুমুদিনী হাসপাতাল ক্যাম্পাসে এসে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।
এর আগে প্রণয় কুমার ভার্মা সেখানে পৌছালে তাঁকে স্বাগত জানান কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা এবং কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল পোদ্দার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অনিমেশ ভৌমিক প্রমুখ।
হাইকমিশনার বলেন, ‘এখানে তিনি সপ্তমী পূজা উদ্যাপন করতে এসেছেন। দুর্গাপূজা একটি মহোৎসব। বাংলাদেশ ও ভারত দুর্গাপূজার উৎসব একইভাবে পালন করে থাকে। আশা করি, দুর্গাপূজা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।’ তিনি সবাইকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানান।
পরে হাইকমিশনার কুমুদিনী হাসপাতালের লাইব্রেরিতে চা-চক্র শেষে সন্ধ্যায় বজরায় লৌহজং নদী পার হয়ে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার দুর্গামণ্ডপ পরিদর্শন করেন এবং সেখানে ভারতেশ্বরী হোমসের মেয়েদের পরিবেশনায় আরতি নৃত্য উপভোগ করেন।
এদিকে একই দিন বিকেলে কুমুদিনী কমপ্লেক্সে পরিদর্শন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত অজিত সিং, নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি ও বিচারপতি বিশ্বদেব চক্রবর্তী। তাঁদের স্বাগত জানান কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার অব বেঙ্গলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা। তাঁরা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার বাড়ির পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও আরতি নৃত্য উপভোগ করেন।