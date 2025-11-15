হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী নতুন কুঁড়িতে চ্যাম্পিয়ন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে নতুন কুঁড়ির দেশসেরা সংগীতশিল্পীর ট্রফি গ্রহণ করছে। ছবি: সংগৃহীত

শিশু-কিশোর প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’র সংগীত বিভাগের ক গ্রুপে দেশসেরা হয়েছে টাঙ্গাইলের প্রেয়সী চক্রবর্তী। আট বছর বয়সী প্রেয়সী টাঙ্গাইল শহরের আকুর টাকুর পাড়া এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল ও রাখী চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ মেয়ে।

প্রেয়সী গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ট্রফি ও ৩ লাখ টাকার পুরস্কার গ্রহণ করেছে উপদেষ্টার কার্যালয়ের শাপলা মিলনায়তনে।

মা-বাবার সঙ্গে নতুন কুঁড়ির দেশসেরা সংগীতশিল্পী প্রেয়সী চক্রবর্তী। ছবি: সংগৃহীত

শাহীন ক্যাডেটে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া শিশু প্রেয়সী টাঙ্গাইলের সংগীত পরিবারের সন্তান। প্রেয়সীর বড় বোন শ্রেয়সী চক্রবর্তী পাঁচবার সংগীতে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। শ্রেয়সী বর্তমানে আইসিসিআর স্কলারশিপ পেয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকে অধ্যয়ন করছেন। তাঁদের বাবা সঞ্জয় চক্রবর্তী বাবুল নিয়মিত বিভিন্ন চ্যানেলে সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। মা রাখী চক্রবর্তীও একজন ভালো সংগীতশিল্পী।

প্রেয়সীর সফলতায় টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আনন্দের জোয়ার বইছে। আনন্দে উদ্বেলিত প্রেয়সীর বাবা সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ‘মেয়েরা একদিন সংগীতের মাধ্যমে সব মহলের মন জয় করে কালজয়ী সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।’

