হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

সখীপুরে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ, এক দিনে আক্রান্ত ৫

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার এক দিনেই পাঁচজন রোগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর উপজেলায় মোট ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫। আজ বুধবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা আসমা আক্তার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, ডেঙ্গু জ্বর শনাক্ত হওয়া বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত কণ্ঠশিল্পী শাহীন আল মামুনকে (৪২) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া বাবুল সিকদার (৫০), মাওলানা হুসাইন আলী (৫৫), রিজন (২৫) ও সার্জেন্ট জয়নাল আবেদীনকে (৪৩) হাসপাতালে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর আগে সখীপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মঞ্জুরুল হক মজনুকে (৫০) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

চোরাগোপ্তা হামলা বন্ধ করা হোক: কাদের সিদ্দিকী

মির্জাপুরে ১০ দিন ধরে স্কুলছাত্র নিখোঁজ

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মাইকিং শুনে এসে ওএমএসের আটা না পেয়ে ক্রেতাদের ক্ষোভ

রোববার জামিন হলে ভালো, না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সখীপুরে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

ভূঞাপুরে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ করায় চেয়ারম্যানের মারধর

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাকুল্যা বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীছাউনি ও টয়লেট বেহাল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা