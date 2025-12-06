হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

দক্ষিণ আফ্রিকায় মির্জাপুরের যুবককে গুলি করে হত্যা

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

নিহত আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী (৪৫) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে আফ্রিকার লিস্পুপুর শহরে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনি নিহত হন। নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা নর্থ শাখা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব মোরশেদ এলাহী অঞ্জন।

আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী মির্জাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের গোড়াইল গ্রামের আজিজ সিদ্দিকীর ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১৫ বছর আগে আমিনুল দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জামান। সেখানে জিম্বাবুয়ের সীমান্তবর্তী লিস্পুপুর শহরে আকাশ সুপারশপ নামে নিজে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খোলেন। গতকাল রাতে কয়েকজন সন্ত্রাসী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ছয়টি গুলি করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আজিজ সিদ্দিকীর চার ছেলেমেয়ের মধ্যে আমিনুল মেজো। আমিনুল এক ছেলে ও দুই কন্যাসন্তানের জনক। তাঁর লাশ এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন গোড়াইল গ্রামের বাসিন্দা মির্জাপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ।

সম্পর্কিত

ভোটের মাঠে: টাঙ্গাইলে নির্বাচনী উত্তাপ

টাঙ্গাইলে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া মাহফিল

নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে হত্যা, ছেলের মৃত্যুদণ্ড

পেটের ভেতর ৩৯৪৩ ইয়াবা

প্রেমিক ব্যাংক কর্মকর্তাকে দেখা করতে ডেকে হত্যা, প্রেমিকা পলাতক, স্বামী কারাগারে

টাঙ্গাইল জেলহাজতে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

সখীপুরে বিএনপির সভাপতি-সম্পাদকসহ ৬ নেতার পদত্যাগ

নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে আলোচনায় বিএনপি নেতা আযম খান

ভূমিকম্প অনিশ্চিত, বিদ্যালয় বন্ধের সুযোগ নেই: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা

টাঙ্গাইলে মনোনয়ন ঘিরে বিএনপির ২ গ্রুপে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ৮
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা