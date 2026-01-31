বোনের বাড়িতে ঘুরতে এসে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল যুবকের

টাঙ্গাইলের সখীপুরে বড় বোনের বাড়িতে ঘুরতে এসে ট্রাকচাপায় মনির হোসেন (১৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা-সখীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মনির নেত্রকোনার বারহাটা উপজেলার লিটন মিয়ার ছেলে। গত বৃহস্পতিবার তিনি সখীপুর উপজেলার প্রতিমা বংকী পশ্চিম পাড়ায় (চোধুরী মার্কেট) বোনের স্বামী আব্দুল কাদেরের বাড়িতে এসেছিলেন।
নিহত ব্যক্তির স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মনির হোসেন নামের ওই যুবক বোনের বাড়ি থেকে বাইসাইকেল নিয়ে সখীপুর পৌর শহরে এসেছিলেন। ফেরার পথে ঢাকা-সখীপুর সড়কের প্রতিমা বংকী এলাকায় একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুর্ঘটনার ছবি দেখে আব্দুল কাদের তাঁর শ্যালক মনিরের লাশ শনাক্ত করেন।
রাত সাড়ে ৭টার দিকে সখীপুর থানায় গিয়ে দেখা যায়, নিহত মনিরের বড় বোন বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন।
সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোশাররফ হোসেন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছিল। পরিবারের দাবির ভিত্তিতে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।