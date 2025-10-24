ঘরের সামনে পড়ে ছিল যুবকের লাশ, পরিবারের দাবি হত্যাকাণ্ড

টাঙ্গাইলের সখীপুরে নিজ ঘরের সামনে মেহেদি হাসান (২০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার উপজেলার রতনপুর খন্দকারপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবারের দাবি, প্রেমসংক্রান্ত কারণে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন মেহেদি।
মেদেহি রতনপুর খন্দকারপাড়া এলাকার আব্দুল বারেকের ছেলে।
পুলিশ ও মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এক তরুণীর সঙ্গে মেহেদির প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মাসখানেক আগে দুজন বাড়ি থেকে পালিয়েও গিয়েছিলেন। পরে তাঁরা ফিরে এলে সালিসি বৈঠকের মাধ্যমে দুজনের বিচ্ছেদ করিয়ে দেওয়া হয়। এ নিয়ে তরুণীর পরিবার মেহেদির ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। তিন দিন আগে ওই তরুণীর বাবা ও ভাই লাঠিসোঁটা নিয়ে বাড়িতে এসে মেহেদিকে হুমকি দিয়ে যান। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে নিজের থাকার ঘরের সামনে মেহেদির উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লাশ দেখতে পান স্বজনেরা।
মেহেদির বাবা আব্দুল বারেক বলেন, ‘ছেলের প্রেমের বিষয়টি সামাজিকভাবে মীমাংসা করা হয়েছিল। এরপরও ওই তরুণীর বাবা বারবার হুমকি দিচ্ছিল। ওরাই আমার ছেলেটাকে গলা টিপে হত্যা করে ঘরের সামনে ফেলে রেখে গেছে। আমরা এর তদন্ত সাপেক্ষে বিচার চাই। লাশ দাফনের পর এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূঞা আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। নিহত যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ অভিযোগ দিলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।