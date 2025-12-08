হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

মির্জাপুরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় অবৈধ ইটভাটা

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

গুঁড়িয়ে দেওয়া অবৈধ ইটভাটা। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে আইবিএল ব্রিকস নামে একটি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে উপজেলার পাথরঘাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ভেকু মেশিন দিয়ে অবৈধ ইটভাটাটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নওশাদ আলম।

জানা গেছে, ভাটামালিক ইব্রাহীম মিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নিয়ে উপজেলার তরফপুর ইউনিয়নের পাথরঘাটায় অবৈধভাবে ইটভাটা নির্মাণ করে ইট তৈরি ও পুড়িয়ে আসছিলেন।

বিষয়টি পরিবেশ অধিদপ্তরের নজরে এলে সোমবার ভাটাটিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালে ভেকু মেশিন দিয়ে ভাটার কিলন ও চিমনি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর ভাটাটি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ সময় অন্যদের মধ্যে টাঙ্গাইল পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক তাপস চন্দ্র পাল, পরিদর্শক বিপ্লব কুমার সূত্রধর ও সেনাবাহিনী এবং পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

