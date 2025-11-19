টাঙ্গাইলে মনোনয়ন ঘিরে বিএনপির ২ গ্রুপে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, আহত ৮

টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসনের মনোনয়ন ঘিরে মধুপুর পৌর শহরে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দুটি বেসরকারি ক্লিনিক ও বেশ কিছু যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এমন পরিস্থিতির কারণে মধুপুরে ঘণ্টাখানেক যান চলাচল ও স্থানীয় দোকানপাট বন্ধ ছিল।
জানা গেছে, এই আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফকির মাহবুব আনাম স্বপন দলের প্রাথমিক মনোনয়ন পান। এর পর থেকেই বিএনপির অপর মনোনয়নপ্রত্যাশী দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলীর গ্রুপ মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি পালন করে আসছে।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিকেলে বাসস্ট্যান্ডে মোহাম্মদ আলী গ্রুপের পূর্বনির্ধারিত বিক্ষোভ সমাবেশ ছিল। বিকেল সোয়া ৪টার দিকে সমাবেশ শুরুর আগে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুই গ্রুপের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার সময় লাইফ কেয়ার হাসপাতাল, এশিয়া হসপিটালসহ কয়েকটি যানবাহনও ভাঙচুর করা হয়। শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সংঘর্ষের সময় মধুপুর ত্রিমোহনা হয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহে যাতায়াতকারী যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এ ব্যাপারে স্বপন ফকির গ্রুপের সমর্থক মধুপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন জানান, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বাসস্ট্যান্ডে আসি। এ সময় ময়মনসিংহ রোডে মোহাম্মদ আলী গ্রুপের লোকজন অবস্থান করছিল। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন সমঝোতার চেষ্টা করে। তখন মোহাম্মদ আলী গ্রুপের লোকজন সমঝোতার চেষ্টা অবজ্ঞা করে আমাদের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া ও মারধর করে। তখন মধুপুর পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ ছাড়াও বিএনপি কর্মী পারভেজ ও সাব্বির আহত হন। তাঁদের মধ্যে পারভেজকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’
এ ব্যাপারে মধুপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ও মোহাম্মদ আলী গ্রুপের সমর্থক মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী মোহাম্মদ আলীর মনোনয়নের দাবিতে মধুপুর বাসস্ট্যান্ডে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি ছিল। স্বপন ফকিরের লোকজন সেখানে অবস্থান নিলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমঝোতার চেষ্টা করা হয়। প্রশাসন আমাদের বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশ করতে নিষেধ করে। পরে আমাদের নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এলে ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এ সময় পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আমাদের ৪-৫ জন কর্মী আহত হয়।’
মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমরানুল কবীর জানান, ঘটনাস্থলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও সেনাসদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে।