হবিগঞ্জে বরযাত্রীবাহী নৌকা বিদ্যুতায়িত, আহত ৫

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

নৌকা বিদ্যুৎতায়িত হলে অনেকে নৌকা থেকে ঝাঁপ দেন। স্থানীয়রা নদীতে নেমে তাঁদের উদ্ধারে ছুটে যান।

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে বরযাত্রীবাহী একটি নৌকা বিদ্যুতায়িত হয়ে পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) আনুমানিক বেলা দেড়টায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের কুশিয়ারা নদীতে একটি নৌকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আজমিরীগঞ্জ উপজেলার ৪ নম্বর কাকাইলছেও ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মো. কাশেম আলী দুর্ঘটনার বিষয়ে নিশ্চিত করেন।

আহতরা হলেন সদর ইউনিয়নের নোয়ানগর গ্রামের মির্জা হোসেন (৩০), জহুর আলী (২৫), সফিক (৪০), মিজান (২৬) ও রমজান (২৫)।

স্থানীয়রা জানান, সদর ইউনিয়নের নোয়ানগর গ্রামের আলমগীর মিয়ার বিয়ে উপলক্ষে অর্ধশত বরযাত্রী নিয়ে আজ দুপুরে দুটি নৌকা বানিয়াচংয়ের ঘাগরাকোনার উদ্দেশে যাত্রা করে। পথে কুশিয়ারা নদীতে একটি নৌকার খুঁটির সঙ্গে বিদ্যুতের মূল লাইনের তার লেগে যায়। এ সময় নৌকায় থাকা বেশ কয়েকজন বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত হন। পরে আশপাশের লোকজন নদীতে নেমে তাঁদের উদ্ধার করেন।   

ইউপি সদস্য কাশেম আলী বলেন, বরযাত্রী যাওয়ার সময় নৌকা বিদ্যুতায়িত হয়ে অনেকেই আহত হন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনকে হবিগঞ্জ ও সিলেটের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজমিরীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুতের এজিএম মো. নূরুল আমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি অবগত নন বলে জানান।

