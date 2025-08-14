জমি নিয়ে বিরোধে ভগ্নিপতি-ভাগনের কোপে এক ব্যক্তি নিহত

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এক ব্যক্তিকে ভগ্নিপতি ও ভাগনে কুপিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মহদিরকোনা গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত ছেরাগ আলী (৫৫) ওই গ্রামের মৃত সুরুজ আলীর ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছেরাগের সঙ্গে তাঁর বোন নুরুন্নাহারের দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল। আজ সকালে ছেরাগ জমিতে কাজ করতে গেলে তাঁর ভগ্নিপতি আবুল কাশেম, ভাগনে তৈয়ব আলীসহ বেশ কয়েকজন ছেরাগকে উপর্যুপরি কুপিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, জমি নিয়ে বিরোধে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। দোষী ব্যক্তিদের ধরতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে।