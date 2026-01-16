হোম > সারা দেশ > সিলেট

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার চালানো রাষ্ট্রের জন্য ফরজে কিফায়া: উপদেষ্টা নূরজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

সিলেট সার্কিট হাউসের সম্মেলন কক্ষে আজ শুক্রবার গণভোট নিয়ে মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমসহ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে প্রচার চালানো রাষ্ট্রের জন্য ‘ফরজে কিফায়া’ (দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা) বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম।

আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে সিলেটের সার্কিট হাউসের সম্মেলনকক্ষে গণভোট নিয়ে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। সিলেট জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই সভা হয়।

নূরজাহান বেগম, সংবিধান, উচ্চকক্ষ, নিম্নকক্ষ বোঝানো লাগবে না; নাগরিকের প্রাত্যহিক জীবনে গণভোট কী প্রভাব রাখবে, তা বুঝিয়ে হ্যাঁ-এর পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, যাঁরা নির্বাচন চান না, তাঁরা সর্বোচ্চ ট্রাই করবেন নির্বাচন না হোক। তাই জনগণকে যত যুক্ত করা যাবে, তত অশুভ শক্তি ও নির্বাচনবিরোধী শক্তি পরাজিত হবে।

মতবিনিময় সভায় সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারওয়ার আলমের সঞ্চালনায় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইদুর রহমান এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

