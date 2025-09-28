হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের বাড়িতে নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। অনুসন্ধানে তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ বিবরণী দাখিল করার জন্য আজ রোববার বিকেলে সাবেক এই মেয়রের দুটি বাসার দরজায় নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক।

দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি দল আনোয়ারুজ্জামানের সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম তিলপাড়া গ্রামের বাড়ি ও নগরের পাঠানটুলার বাসায় দৃশ্যমান জায়গায় ওই নোটিশ সাঁটানো হয়। গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী পলাতক রয়েছেন।

আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আগামী ২১ কর্মদিবসের মধ্যে আনোয়ারুজ্জামান ও তাঁর স্ত্রীর স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, দায় এবং আয়ের উৎসের হিসাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। জমা দেওয়ার পর কমিশনের কাছে সন্তোষজনক মনে হলে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তবে জমা না দিলে আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর বাড়িতে আজ রোববার বিকেলে নোটিশ সাঁটানোর পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন দুদক কর্মকর্তা। ছবি: সংগৃহীত

এ বিষয়ে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করা হলে লন্ডনে অবস্থানরত মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত এক টাকার সম্পদ অর্জনের প্রমাণ বের করতে পারলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পদ লিখে দেব। আমাকে ভয় দেখাতে এসব নাটক মঞ্চস্থ করছে। আমি বাংলাদেশ তথা সিলেটের মানুষের কল্যাণে কাজ করছি। আমৃত্যু করে যাব। সুতরাং, ভয় দেখিয়ে আমাকে থামানো যাবে না।’

সম্পর্কিত

সিলেটে ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকার চোরাচালানের পশু ও পণ্য জব্দ

অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুলের পদযাত্রা

সিলেটে অটোরিকশা বন্ধের প্রতিবাদ করা বাসদের ২ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনসহ আটক ২

নেশা করে মাকে নির্যাতন, অতঃপর ছেলে কারাগারে

সিলেটের যেসব এলাকায় ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না শনিবার

সিলেটে যুবককে অপহরণের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ২

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কমে আসছে: সারজিস আলম

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় পদ হারানো বিএনপি নেতা আরও ২ মামলায় গ্রেপ্তার

সিলেটে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা