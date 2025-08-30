নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে গাংনীতে মশাল মিছিল

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ করেছেন নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে নেতাকর্মীরা টায়ার জ্বালিয়ে মশাল মিছিল বের করেন।
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আপ্যায়নবিষয়ক সম্পাদক রাইসুল হকের নেতৃত্বে এই মিছিলে অংশ নেন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেরপুর শাখার সভাপতি আলমগীর হোসাইন, মেহেরপুর গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজেদুল ইসলামসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সময় জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান গণঅধিকার পরিষদের নেতারা।